YG : découvrez le tracklisting de "I Got Issues"

Il s'agit du troisième album du rappeur de Compton.

Le prochain album de YG, "I Got Issues" sortira le 30 septembre prochain. Il comprendra 14 titres et des featurings de Nas, J. Cole, Roddy Ricch, Moneybagg Yo, Post Malone, H.E.R., Mozzy, D3szn, Duki et Cuco. Il fait suite à "My Life 4Hunnid" sorti en 2020 qui est entré directement à la quatrième place du Billboard.