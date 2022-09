Kanye West, Kendrick Lamar et Drake dominent les nominations au BET Awards

Cover de Mr. Morale And The Big Steppers, Drake

Les nominations des BET Awards sont tombées et Drake, Kanye et Kendrick Lamar sont clairement au-dessus en terme de nominations.

C'est officiel ! La liste des nominations aux BET Awards est sortie et trois artistes dominent de très loin les sélections. Drake, Kendrick Lamar et Kanye west cumulent à eux trois plus de 30 nominations, avec Drizzy sur le devant de la liste avec 14 nominations à lui tout seul. Le 6 Godest en lice pour le prix d'artiste hip-hop de l'année, hustler de l'année, parolier de l'année, meilleur interprète live et album hip-hop de l'année.

Sa collaboration "Way 2 Sexy" avec Future et Young Thug ainsi que le clip “Wait for You” de Future (mettant également en vedette Tems) sont nommés pour la meilleure vidéo hip-hop, la meilleure collaboration et la chanson de l'année. Ses couplets sur "Wait for You" ainsi que “Churchill Downs” de Jack Harlow lui ont valu deux nominations dans la catégorie Sweet 16 : meilleur couplet en featuring et le morceau “Jimmy Cooks” avec 21 Savage lui valent un total de trois nominations dans la catégorie meilleure collaboration.

Comme Drake, Ye est nominé dans les catégories artiste hip-hop de l'année, hustler de l'année, meilleur interprète live, album hip-hop de l'année, meilleure vidéo hip-hop, meilleure collaboration, chanson de l'année et meilleur couplet. Il est également en lice pour le titre de producteur de l'année et aussi pour “City of Gods” avec Fivio Foreign et Alicia Keys.