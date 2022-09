Kanye West et Snoop Dogg se complimentent sur les réseaux sociaux

Et ça fait plaisir à voir !

On le sait, Snoop Dogg a eu un impact très fort sur une grande partie du rap game US. Parmi ses admirateurs de toujours, on peut compter Kanye West. Il y a quelques jours, ce dernier a partagé une photo de l'emblème de la West Coast, témoignant une nouvelle fois de son respect pour lui. Et Snoop lui a répondu !

Kanye West nous surprendra toujours. En début de semaine, il a partagé sur Instagram une ancienne photo de Snoop Dogg datant de sa performance au "Saturday Night Live" en 1994. A ce moment-là, Snoop portait un polo de rugby Tommy Hilfiger, une tenue qui a visiblement énormément marqué le jeune Kanye West de l'époque, comme on peut le lire en description de son post.

"Snoop qui portait ce polo de rugby Tommy Hilfiger, c'était le moment le plus impactant de mon enfance."

Une référence qui a fait plaisir au rappeur de Long Beach, puisqu'il a commenté la publication pour le remercier. Il l'invite même à se connecter, on l'espère pour un nouveau morceau ! Ça fait en tout cas plaisir de les voir officiellement réconcilié.

Snoop Dogg responds to Kanye pic.twitter.com/76xO2ONrIb — RH (@RiHar_) September 11, 2022

Et Kanye n'est pas le seul à avoir été impacté par cet outfit, puisque cette séquence télévisée avait à ce moment-là totalement boostée les ventes de la marque Tommy Hilfiger. Pour la petite histoire, le créateur de Tommy avait rencontré l'équipe de Death Row Records pendant les Grammy Awards de 1994. Quelques semaines plus tard, Snoop l'avait appelé pour lui demander des pièces à porter pour son passage sur le "Saturday Night Live" quelques heures plus tard. Et le lendemain, le polo était en rupture de stock. L'impact de la West Coast !