Lorenzo annonce sa retraite

Son prochain album sera le dernier de sa carrière.

My man Lorenzo ne devrait plus tarder à faire son retour musical. Mais attention, le rappeur d'ores et déjà annoncé que son prochain album sera aussi le dernier de sa carrière. L'artiste a officialisé sa décision en postant une vidéo pleine d'émotion sur Instagram dans laquelle il explique qu'il se retire du rap game. La vidéo est une sorte de résumé de sa carrière et de son parcours, comme une sorte de bilan, finalement.

"Quand je réalise que mon prochain album sera le dernier et qu’il sortira avant la fin de l’année."

En commentaires, il a ajouté :

"Chui grave ému devant la vidéo en scred."

Ensuite, il a posté un ultime message en story dans lequel il écrit :

"Tous vos commentaires sur la vidéo que je viens de poster, vous régalez l’équipe on est grave touchés avec le poto Rico. Promis l’album est ouf."