Da Uzi, Kalash Criminel, 13 Block : découvrez le tracklistying de la compilation "100% Sevran"

Le projet est annoncé pour le 7 octobre.

Annoncé depuis un bon moment, la compilation réunissant les artistes de Sevran va enfin voir le jour. Elle est en effet attendue le 7 octobre prochain. Et le tracklisting vient d'être dévoilé avec un copieux menu puisqu'on y retrouve des artistes comme Da Uzi, Kalash Criminel, 13 Block mais aussi Zefor, Oldpee, Dabs ou Ixzo. On note également l'absence de Maes et Kaaris, plus ou moins comme prévu. Cela avait d'ailleurs créé de grosses embrouilles quand l'information avait été révélée, on s'en souvient... Néanmoins, le tracklisting est copieux et devrait très bien représenter la ville de Seine-Saint-Denis.