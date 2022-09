50 Cent et The Game relancent leur clash

The Game et 50 Cent sont en beef depuis 2005.

Et ça fait plus de 15 ans que ça dure.

The Game VS. Fifty, c'est reparti pour un tour... Et cette fois, c'est 50 Cent qui a relancé l'embrouille sur Instagram. Ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont les résultats des Emmy Awards, et plus particulièrement la victoire du show de la mi-temps du Superbowl dans trois catégories.

Le beef entre 50 Cent et The Game a été relancé hier soir suite aux Emmy Awards, cérémonie récompensant la télévision américaine. Tout est parti de la triple victoire de la mi-temps du Superbowl 2022 regroupant sur scène Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, et 50 Cent. Trois trophées que Fifty s'est directement approprié, et qu'il a célébré sur les réseaux.

“Je viens de gagner un Emmy Award pour la mi-temps du Superbowl LOL."

Et ce n'est pas tout. 50 Cent a profité de ce moment de gloire pour envoyer quelques piques à l'un de ses ennemis de longue date, The Game, qui était présagé pour performer lui aussi durant le Superbowl. Pour ça, il a partagé une photo d'un des trophées, suivie d'une autre photo de The Game, avec écrit en légende "pas besoin de description". Un poste temporaire, puisque Fifty l'a très vite supprimé sans donner de raisons.

The Game and 50 Cent Fire Shots at Each Other pic.twitter.com/w7zVpHEarJ — No Jumper (@nojumper) September 4, 2022

Une énième provocation que The Game n'a pas laissé passer, en réagissant à son tour sur Instagram avec une ancienne photo de 50 Cent et la même légende, "pas besoin de description". Et lui aussi n'avait pas l'air de vouloir assumer, puisqu'il a depuis supprimé son post.

Mais forcément, vous vous en doutez, Fifty tenait absolument à avoir le dernier mot de ce clash, et il l'a fait avec une référence bien piquante aux ventes du dernier album de son adversaire.

"Oh non, je suis désolé que tu n'ai pas eu de trophée. Ça et ta première semaine à 18 000 ventes, si tu as besoin de parler à quelqu'un je suis là pour toi. LOL"

Enième combat dans cette guerre interminable entre les anciens associés, devenu depuis les meilleurs ennemis du monde.