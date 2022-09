The Weeknd perd sa voix en plein concert !

Et se retrouve obligé d’arrêter le show après seulement 15 minutes.

La tournée de The Weeknd vient de prendre une tournure dramatique pour le chanteur. Seulement quelques minutes après le début de son concert à Los Angeles, il n’a pas eu d’autres choix que d’annuler sa prestation suite à une extinction de voix.

Dans le cadre de sa tournée des stades, "After Hours Til Dawn Tour", le Canadien a fait un arrêt au SoFi Stadium de Los Angeles (le même stade où a eu lieu le half-time show du Superbowl 2022) le samedi 03 septembre. Près de 70 000 spectateurs avaient fait le déplacement, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. En effet, celui que l’on retrouvera prochainement dans la série "The Idol" a perdu l’outil indispensable à son travail, sa voix. Au bout d’une quinzaine de minutes de show et seulement quelques morceaux, The Weeknd a stoppé sa performance et a averti le public de son problème. Visiblement peiné, il s’est excusé auprès de ses fans et a assuré qu’ils seraient tous remboursés. Il a déclaré :

"Je voudrais vous présenter mes excuses. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé quand j’ai crié, mais je viens de perdre ma voix. Ça me tue, je ne veux pas arrêter le concert, mais je ne peux pas vous donner le concert que je voudrais, là tout de suite. Je vais m’assurer que tout le monde va bien et que vous soyez remboursés. Je referais un concert pour vous bientôt les gars. Mais je voulais vous le dire et m’excuser personnellement, non pas le tweeter, ou le mettre sur Instagram ou autre. Mais je veux que vous sachiez que je ne peux pas vous donner le spectacle que je veux, je suis vraiment désolé. Je vous aime les gars. Merci beaucoup".

Un coup dur pour l’artiste, ses fans et toutes les équipes impliquées dans le concert. Plus tard, l’interprète de "Out of time" a réitéré ses excuses, cette fois-ci sur ses réseaux :

"Ma voix s’est éteinte pendant la première musique et je suis dévasté. Je l’ai senti partir et mon cœur s’est arrêté. Je présente mes plus sincères excuses à mes fans. Je vous promets que je me rattraperai avec une nouvelle date".

.@TheWeeknd just lost his voice in the middle of a sold out show at SoFi Stadium. Came out and apologized and announced everyone would get their money back and left. pic.twitter.com/En7v16RbwV — Kenny Holmes (@KHOLMESlive) September 4, 2022

Décidément, la tournée de The Weeknd n’est pas de tout repos. Peu de temps avant le début, Doja Cat avait annoncé son retrait de "l’After Hours Til Dawn Tour", pour des problèmes de santé. Après ça, le passage du chanteur à Philadelphie a été marqué par la mort d’une personne qui a chuté de plusieurs mètres.

Pour le moment, l’artiste n’a pas précisé si ces prochaines dates allaient être maintenu ou pas, mais lorsqu’il est question de la voix, il ne faut pas prendre les choses à la légère.