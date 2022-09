Découvrez le top 10 des plus gros vendeurs de vinyles du Rap FR

Il y en a un qui est loin devant les autres.

Autrefois utilisé par tous les fans de rap, en particulier les DJs qui ont rendu l'objet culte dans cette musique, le vinyle avait connu une sacrée perte de vitesse à l'arrivée des formats CDs. Puis il avait pris un coup sur la tête supplémentaire après l'arrivée du MP3, d'Internet et du streaming. Mais depuis quelques années le marché connaît un nouvel essor et de nombreux artistes de la génération actuelles n'hésitent pas à sortir leur album en format vinyle, pour les fans "hardcores".

Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, certains font de très bons chiffres avec ce format, même en cette année 2022. Alors qu'on rentre dans le dernier quart de l'année, c'est le moment de se pencher sur les meilleurs vendeurs de vinyles de notre rap français, qui se porte globalement très bien financièrement. En tête, on retrouve Orelsan et l'incroyable carton de "Civilisation", qui s'est écoulé à plus de 50 000 exemplaires vinyles dans l'année. L'équivalent d'un disque d'or, donc, simplement avec du vinyle, on vous laisse imaginer à combien il en est au total (déjà disque de diamant depuis longtemps, et toujours dans le top 10 SNEP des ventes de la semaine).

En deuxième position, on a une autre performance incroyable avec "Feu", le premier projet solo de Nekfeu, qui s'est écoulé à 17 800 exemplaires en vinyle cette année. Tout ça alors que le projet est sorti depuis déjà des années, chapeau. On retrouve en troisième un autre album qui date un peu, "Ipséité" de Damso, avec 16 889 ventes. Là encore, sacrée performance pour un album qui a été hyper marquant. On retrouve ensuite un autre album de Nekfeu avec "Cyborg", puis "Deux Frères" de PNL, et "Adios Bahamas" de Népal, paix à son âme. Le top 10 est complété par un autre album de PNL, "Le Monde Chico", puis "Batterie Faible" de Damso, et enfin "L'Ecole du micro d'argent", le grand classique d'IAM.

On constate qu'à l'exception d'Orelsan, dont l'album est initalement sorti en novembre, quasiment tous les autres albums du top 10 datent un peu, au moins de quelques années, ce qui pourrait indiquer que les consommateurs de vinyle ont des goûts un peu plus "à l'ancienne", ou alors que les artistes récents ne misent pas forcément sur le format vinyle en sortant leurs albums. Peut-être un peu des deux !

Le Top 10 des vendeurs vinyles Rap FR 2022 au complet :

Civilisation d’Orelsan : 50 167 ventes

Feu de Nekfeu : 17 800 ventes

Ipséité de Damso : 16 889 ventes

Cyborg de Nekfeu : 13 950 ventes

Deux Frères de PNL : 13 669 ventes

Dans La Légende de PNL : 11 121 ventes

Adios Bahamas de Népal : 10 306 ventes

Le Monde Chico de PNL : 9 580 ventes

Batterie Faible de Damso : 7 312 ventes

L’École du Micro d’Argent d’IAM : 7 032 ventes