DJ Khaled : comment le feat entre Eminem et Kanye West s'est retrouvé sur "GOD DID"

Le producteur n’a rien lâché !

DJ Khaled continue de faire du bruit avec son album "God Did". Parmi les questionnements principaux sur l’album, le fameux remix du titre "Use this Gospel", qu’il a réussi à introduire dans son projet. L’artiste a expliqué le processus lors d’une interview.

Le 28 août, le producteur américain a dévoilé son nouveau projet nommé "God Did". Un projet qui rassemble des grands noms du rap us et qui a fait parler de lui dès la sortie du premier extrait, "Staying Alive" en feat avec Drake et Lil Baby, il y a quelques semaines. Aujourd’hui, "God Did" fait couler beaucoup d’encre, mais pour d’autres raisons, telles que l'impressionnant couplet de Jay-Z sur le morceau éponyme de l’opus. Mieux encore, c’est le featuring entre Eminem et Kanye West qui a créé la plus grande surprise.

Ce qu’il faut savoir avant toute chose, c’est que cette collaboration entre Slim Shady et Yeezy sur le titre "Use this Gospel" n’est pas récente. Initialement, le feat devait apparaître sur le deuxième projet gospel de Ye, mais l’album (et par conséquent le morceau), n’ont jamais vu le jour. La curiosité et l’engouement des fans à propos de cette collab’ inédite entre ces deux légendes n’y ont, malheureusement, rien changé. Ce morceau, produit par Dr. Dre et ICU, faisait donc partie de la liste des musiques dont on connait l’existence, mais qui n’ont jamais été dévoilées, jusqu’à l’intervention d’un certain DJ Khaled.

En pleine promotion, Khaled, a dévoilé plusieurs clips de son projet et s'est aussi prêté au jeu des questions. Il était en interview auprès du média New Music Daily quand il a dû répondre à la question que tout le monde se pose : comment a-t-il fait pour récupérer le morceau ? Le DJ explique que tout a commencé lorsque Kanye a débarqué chez lui un matin. Il explique dans un premier temps : "Kanye et moi, on a travaillé sur quelques titres, et on ne les a pas terminés. Ils sont incroyables, mais on ne les a pas terminés". Puis ajoute :

"Kanye est venu chez moi, il y a environ un an et demi. À huit heures du matin, il s’est pointé chez moi, je ne savais pas qu’il venait. Il a dit au chef : “Donnez-moi des œufs avec du ketchup" et il a pris un verre".

Lorsque Ye a fait écouter "Use this gospel" à DJ Khaled, ce dernier a rapidement saisi l’opportunité :

"Je n’arrivais pas à croire ce que j’entendais. Alors j’ai dit : “J’ai une idée : je me souviens que tu m’avais fait écouter ce disque de Dr. Dre x Eminem x Kanye, et vous parliez tous de Dieu”, je parlais de ce gospel, Mec, ce serait magnifique si on pouvait mettre ça sur "God Did" !”. Et Ye a répondu en disant, “J’adore l’idée”"."

Par la suite, le producteur n’a pas attendu bien longtemps avant de contacter Eminem et Dre et d’avoir leur accord pour ajouter le morceau à son album.

Bien joué Dj Khaled !