Chris Brown : grosse bagarre pendant l'un de ses concerts

Une fan a même perdu connaissance.

La tournée "One Of Them Ones Tour" de Chris Brown et Lil Baby était de passage la semaine dernière à Inglewood en Californie. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, puisqu'une grosse bagarre a explosé pendant le show de Breezy.

C'est TMZ qui a balancé les images sur ses réseaux et la scène fait froid dans le dos... Sur la vidéo, on peut voir deux hommes se battre assez violemment, sans que l'on ne sache la cause exacte de cette dispute. Dans le feu de l'action, les deux hommes ont malheureusement frappé au passage une fan qui était près d'eux. Sonnée par le coup, cette dernière est tombée directement dans les pommes. Mais comme on peut le voir sur les images, cela n'a pas du tout calmé les deux hommes qui ont continué ensuite à se battre.

Selon le rapport de police, la dispute a été interrompue quelques minutes après la fin de la vidéo. Pendant ce temps, d'autres spectateurs sont allés porter secours à la fan allongée sur le sol, le tout pendant que Chris Brown (qui n'était pas au courant de la situation) terminait son show sur scène. Un geste solidaire remarquable alors que la sécurité n'était pas encore arrivée sur place. La victime a ensuite été transportée à l'hôpital, mais son état de santé reste pour l'instant inconnu.

Ce n'est pas la première fois de l'année que les concerts de Breezy font un bad buzz. Le mois dernier, on apprenait même qu'il allait être poursuivi en justice pour ne pas avoir assuré l'un de ses shows. La tournée devrait en tout cas se poursuivre prochainement en Europe, comme Chris Brown l'a annoncé sur ses réseaux sociaux il y a quelques semaines.