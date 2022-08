Gims dévoile son titre pour la Coupe du Monde 2022 : "Arhbo"

Un morceau en featuring avec Ozuna.

Evidemment, ce n'est pas la seule chanson officielle de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar du 20 novembre 2022 au 18 décembre 2022. La FIFA a déjà publié le morceau "Hayya Hayya (Better Together)" interprété par la chanteuse américaine de R&B Trinidad Cardona, Davido, la star de l'afrobeat, et la chanteuse Qatarienne Aisha. Gims arrive donc dans un "second temps" si on peut dire, avec le titre "Arhbo" mais ne boudons pas notre plaisir et notre fierté. En effet, le rappeur de la Sexion d'Assaut est le premier artiste francophone à avoir un tel honneur, celui de chanter pour une Coupe du Monde, et même s'il est n'est pas seul, il est accompagné du chanteur portoricain Ozuna, c'est une vraie grosse marque de reconnaissance. Ensemble, les deux artistes nous offrent une chanson au rythme obsédant, rempli de sonorités africaines, avec des paroles qui mêlent aussi bien l'espagnol, l'anglais que le français.

Parce que business is business, la FIFA n'autorise pas les sites à intégrer la vidéo et à la partager. Vous pouvez donc la retrouver sur YouTube ou en cliquant ici.

On espère que Gims connaîtra le succès des certains autres hymnes de la Coupe du Monde comme le titre "Waka Waka" de Shakira en 2010 qui avait connu une gloire mondiale. De toute façon, c'est déjà gagné pour l'artiste français puisqu'en participant à sa façon à la Coupe du Monde, il va acquérir une renommée internationale et certainement un peu plus développer son audience dans le monde. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite.