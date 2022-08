Travis Scott est remonté sur scène à Londres pour la première fois depuis la tragédie Astrowolrd

Il reprend le cours de sa carrière.

Depuis la tragédie qui a fait une dizaine de morts et des centaines de blessés lors du festival qu'il organise dans sa ville de Houston, Astroworld, Travis Scott n'était que très peu remonté sur scène et surtout pas comme tête d'affiche, se contentant de showcases et d'apparitions ici et là. Mais à l'O2 Arena de Londres, le rappeur a signé son grand retour public avec des shows exceptionnels et devant un public conquis. Et il n'y a qu'à voir sa réaction après un des concerts pour comprendre à quel point il en avait lui-aussi besoin...