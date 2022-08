Booba : 3 000 billets supplémentaires pour le Stade de France !

Les retardataires ont leur chance !

Booba fait souvent l'événement. Le 3 septembre prochain, il le fera avec de la musique et pas à cause de sa guerre contre Kaaris/Rohff/Les influenceurs. En effet, pour ceux qui auraient l'information, il sera en concert au Stade de France, l'apanage des plus grands. Et si les billets se sont arrachés, pas de panique, 3 000 tickets supplémentaires viennent d'être mis en vente et c'est le Duc lui-même qui l'annonce sur Twitter.