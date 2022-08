Leto, Koba Lad, MIg, Guy2Bezbar et bien d'autres signent au PSG !

Pour la compilation "Ici c'est Paris"

Décidément, le mercato du Paris Saint-Germain bat son plein et pas seulement sur le terrain. Le club parisien s'est en effet associé à une belle liste de rappeurs de renom pour une compilation justement nommée "Ici c'est Paris". Et pour cela, Rec. 118 et le PSG ont formé une équipe de qualité et cosmopolite à l'image de celle qui évolue sur le rectangle vert puisqu'on y retrouve des artistes tels que Ckay, Leto, Koba LaD, Mig, Omah Lay, Timal, Capo Plaza, Guy2Bezbar, Hornet La Frappe, Naza, DA Uzi, Driks, Bolemvn ou encore Vegedream.