Beyoncé : la déclaration à ses fans avant la sortie de son album

Grosse dédicace à son mari Jay-Z.

Beyoncé a publié une déclaration à ses fans inconditionnels avant son septième album studio “Renaissance” qui est sortie aujourd’hui à minuit (29 juillet 2022). Avec le projet servant d’"Acte I”, elle a expliqué qu'il ne s'agissait que de la première des trois installations composant l'ensemble du LP.

"Ce projet en trois actes a été enregistré sur trois ans pendant la pandémie. Un temps pour être immobile, mais aussi un temps que j'ai trouvé pour être le plus créative."

Queen Bey a ensuite remercié ses trois enfants, son mari Jay-Z, The-Dream, Oncle Johnny et son Parkwood Crew pour avoir aidé à donner vie à sa vision.

"Je tiens à remercier tout particulièrement Rumi, Sir et Blue de m'avoir accordé l'espace, la créativité et l'inspiration. Et un merci spécial à mon magnifique mari et muse, qui m'a soutenu pendant ces nuits tardives en studio. Un grand merci à mon oncle Johnny. Il a été ma marraine et la première personne à m'avoir exposé à une grande partie de la musique et de la culture qui ont servi d'inspiration à cet album.” "Merci à tous les pionniers qui sont à l'origine de la culture, à tous les anges déchus dont les contributions sont restées trop longtemps méconnues. C'est une fête pour vous. Merci à mon équipe Parkwood, à ma dalle “Dream” et à tous les talentueux producteurs impliqués. Maman, je t’aaaaime. A mon père, mon O.G., mon premier professeur : Tu m'inspires dans chacun de mes gestes. Je vous aime."

Bien sûr, Beyoncé s'est assurée de remercier sa Beyhive. Elle poursuit son discours en témoignant de tout l’amour qu’elle porte à ses fans.

"A tous mes fans : j'espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J'espère que cela vous inspirera à libérer le wiggle. Ha! Et à vous sentir aussi unique, fort et sexy que vous l'êtes. Je vous aime profondément, B. "

“Renaissance” a débarqué via Columbia Records ce vendredi avec 16 titres. La liste étoilée des collaborateurs recevant des crédits comprend Jay-Z, The-Dream, Drake, Lucky Daye, Hit-Boy, Raphael Saadiq, Boi-1da, No I.D., Mike Dean, The Neptunes et plus encore.

Comme dirait B, il n’y a plus qu’à “Listen !”.