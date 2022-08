A2H dévoile "Porn Summer", un EP parfait pour l'été !

Découvrez le nouvel EP "Porn Summer" d'A2H !

Après le succès de son dernier album Une rose et une Lame , A2H revient avec " Porn Summer ", un EP surprise composé de cinq titres inédits et rafraîchissants, parfaitement dans l'air du temps, voire même avec une légère longueur d'avance. L'été a toujours été une période propice pour A2H depuis sa série de mixtapes "Summer Stories Kushtape".

"Manhattan" est un hit de R&B Jersey très séduisant, une réussite musicale dans un mix R&B Jersey qui n'a encore jamais été exploré. "Au goulot" avec son refrain imparable est un puissant titre Afro. "Ma wig" est également sous influences Afro.

Tous les titres sont à retrouver sur YouTube sous forme de visualizer animé.