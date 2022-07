Bobby Shmurda : découvrez le tracklisting de "Bodboy"

Son premier projet post-prison sort le 5 août prochain !

Juste au moment où les fans du rappeur étaient ravis d'apprendre que le premier album de Bobby Shmurda “Ready To Live” sortirait cet été, le rappeur a annoncé qu'il avait également un EP en cours.



La semaine dernière, Bobby Shmurda a révélé par un communiqué de presse que son premier EP post-prison “Bodboy” sortira le 5 août. En plus du nouvel EP, le rappeur de Brooklyn lance également son label GS9 Records, en partenariat avec ONErpm. Le premier single de l'EP, "Hoochie Daddy", est sorti vendredi 22 juillet dernier.

"MUSIC NEWS: Bobby Shmurda a annoncé un nouvel EP et partagé le nouveau clip du morceau “Hoochie Daddy.” Le nouvel EP de Shmurda “BodBoy” sort le 5 août à travers son label GS9. GS9 a été créé en partenariat avec ONErpm. #newmusic #gs9". — MakeYourMarkCommunications (@MakeYourMarkCom) July 25, 2022

“Bodboy” pourrait être la première étape officielle de Bobby lui permettant de lancer la seconde moitié de sa carrière musicale, suspendue par son séjour en prison. Il a fait son comeback en se retirant de son contrat avec Epic Records et a sorti plusieurs morceaux depuis, tels que "Getting Em Back", "They Don't Know", "Cartier Lens", "No Time For Sleep", "Shmoney" avec Quavo et Rowdy Rebel et "Hitta" avec Funk Flex. Le créateur de la danse nommée “Shmoney” n'a rien posté sur ses réseaux sociaux concernant des nouvelles informations, ce qui pourrait amener les fans à être sceptiques.



Bobby Shmurda a révélé lors d'une interview avec HotNewHipHop que son premier album “Ready To Live” devait sortir le mois prochain et comporterait des apparitions de Rich the Kid, Rowdy Rebel, 42 Dugg, DaBaby, Meek Mill et Key Glock, entre autres.

"”Ready To Live”, c'est comme d'où je viens. Je viens des bidonvilles. Je vois du crack, je vois des trafiquants de drogue. Je vois des femmes enceintes à 13, 12 ans. Ratchet shit toute la journée, alors je sors prêt à vivre, pour enfin respirer un peu.”

Tracklist de "Bodboy” :

1. Gorilla

2. From The Slums

3. Hoochie Daddy

4. Whole Back

5. No Sense

6. Glock Inside ft. Fat Tony

7. RSN

8. Bodmon

9. On God featuring Rowdy Rebel