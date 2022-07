Dadju : bientôt le clap de fin ?

Le chanteur commence à penser à la retraite !

Vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais ça fait déjà dix ans que Dadju est présent dans le game français. Une carrière qui commence à être assez longue, avec ses débuts en 2012 lors de sa signature chez Wati B, le label de Gims, son grand frère, et de la Sexion d'Assaut, alors au top des charts. Après l'aventure en groupe avec The Shin Sekaï, en compagnie d'Abou Tall, il s'est lancé en solo, en 2016. Depuis, il enchaîne les succès avec des scores parfois monstrueux, comme pour "Reine", "Soleil" et plein d'autres titres (plus de 80 morceaux au dessus du million de vues sur Youtube).

Il a également collaboré avec presque tout le rap game, pour des feats qui ont rencontré là encore de grands succès. Mais voilà, tout ça pourrait bien s'arrêter prochainement. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le chanteur via son compte Snapchat, sur lequel Dadju est très actif et partage souvent ses pensées et ses réflexions : "c'est avec ces réflexions là que je me dis que je m'approche de la fin en fait. Doucement faut que je lève le pied sur certaines choses pour me concentrer et organiser mon temps pour mes enfants", a déclaré le chanteur.

Il est vrai qu'à 31 ans, Dadju est désormais père de 3 enfants qui méritent toute son attention. Conscient de tout ça et tiraillé par sa carrière d'artiste, il a également dit "Chez moi y'a l'électricité, y'a la piscine, y'a tout chez moi. Chez moi y a absolument tout, sauf moi". Comme d'autres avant lui, l'homme semble avoir compris que le confort matériel ne remplaçait pas la présence d'un père, on ne peut qu'être d'accord avec lui et lui souhaiter bonne chance pour la suite.