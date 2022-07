Chance the Rapper et Vic Mensa organisent le Black Star Live Festival, qui aura lieu au Ghana

Les deux rappeurs nous préparent quelque chose de lourd !

Le continent Africain est devenu très attractif pour les rappeurs américains. Ces derniers mois, nous avons pu observer de plus en plus d'artistes se rendre là-bas et en particulier, au Ghana. Kendrick Lamar y était au moment de la sortie de son dernier album, "Mr. Morale & The Big Steppers" et a passé du temps à Accra, la capitale. Chance the Rapper et Vic Mensa ont également de grands projets pour la ville.

"Tout ce que nous faisons est dans le but d’unir et de construire un pont entre les Noirs…"

Vic Mensa et Chance The Rapper ont affirmé qu'ils assureraient l'organisation du prochain festival Black Star Line, à Accra. L'évènement aura lieu le 6 janvier 2023, au Black Star Square. Le festival porte le nom de la compagnie maritime du légendaire activiste noir Marcus Garvey.

Tous les deux originaires de Chicago, Chance et Vic ont pour envie d'organiser un festival haut en couleur, avec pour but de rassembler et de fédérer les communautés. Vic Mensa a d'ailleurs déclaré :

"Tout ce que nous faisons est dans le but d’unir et de construire un pont entre les Noirs de la diaspora et le globe, avec le continent. Et le Ghana est la porte d’entrée de tout cela !"

Le line up du festival n'a pas encore été dévoilée mais on sait que Chance The Rapper a voyagé avec Chief Keef au Ghana récemment.