Dua Lipa a payé DaBaby 350 000$ pour le featuring sur "Levitating (Remix)"

Le crédit d'artiste de DaBaby a été retiré de "Levitating (Remix)" de Dua Lipa suite à ses remarques homophobes faites à Rolling Loud Miami en juillet dernier. Même après avoir perdu la première position de cartographie et les tours de radio, il s’avère qu’il a tout de même reçu un gros sac pour son couplet.



Selon Billion Dollar Baby Ent. signé Stunna4Vegas, DaBaby a été payé environ 350 000 $ pour sa participation au featuring avec Dua Lipa sur “Future Nostalgia” sorti en 2020. Il s’est d’ailleurs exprimé sur la collaboration pour le média VladTV.

"Je ne veux pas mettre ses histoires là-bas, mais je pense qu'il a été payé environ 350 000 $ pour ce couplet. Et vous l’avez retiré ? Elle a failli s'annuler elle-même.”

Stunna a ensuite défendu les pitreries de DaBaby en affirmant qu'il "sait pertinemment" que le natif de Charlotte n'est pas homophobe.

"Baby est un type réglo et il n'a aucun problème avec les homosexuels. Je sais pertinemment qu'il ne voulait rien dire de fou par là. Cette industrie est vraiment boiteuse et bizarre parce que j'ai entendu Baby dire cette merde 50 fois.”

Peu de temps après la diatribe, Dua Lipa a pris ses distances avec DaBaby et la pop star britannique a publié une déclaration dénigrant le rappeur "BOP" car elle était "horrifiée et surprise" par ses commentaires. C’est sur son compte Instagram qu’elle a tenu à faire passer son message ce mois-ci.

"Je suis surprise et horrifiée par les commentaires de DaBaby. Je ne reconnais vraiment pas cela comme la personne avec qui j'ai travaillé. Je sais que mes fans savent où va mon cœur et que je suis à 100% avec la communauté LGBTQ. Nous devons nous unir pour trouver la stigmatisation et l'ignorance autour du VIH/SIDA.”