JeanJass est "fatigué par les showcases géants"

Le double J a poussé son coup de gueule.

S'il y a un aspect qui demeurait inchangé depuis les débuts du rap game dans les années 70, c'est celui de l'importance de la performance. Un rappeur était avant tout un performeur et devait être capable de vous mettre le feu dans une soirée, lors d'un concert ou pendant un freestyle. Mais le travail de studio a pris de plus en plus de place dans l'industrie (vocoder, post-prod, arrangements, toplines,...), ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de rappeurs sont incapables de reproduire en live les performances faites sur leurs morceaux de studio.

Visiblement, ça a le don d'agacer JeanJass, le rappeur belge moitié du légendaire duo formé avec son pote Caballero. En plus d'être un amateur de bonnes choses (cf: High & Fines Herbes sur Youtube), l'artiste a également une solide étiquette de performeur, depuis ses tous premiers freestyles jusqu'à aujourd'hui. JJ est un phénomène de scène, de live, comme en témoigne chacune de ses apparitions en concert et a décidé d'allumer les rappeurs qui étaient un peu trop dans la facilité, via un tweet incendiaire.

Fatigué de vos showcase géants full playback zéro performance zéro interactions avec les gens qui payent cher pour venir vous voir. Big Force à tous les artistes qui font encore des concerts — Le Jeanj (@JeanJass) July 14, 2022

Il compare carrément certains concerts à des showcases géants, ces show de basse qualité en boîte de nuit où les rappeurs sont sur scène pendant 30 minutes, plus occupés à s'ambiancer qu'à assurer le spectacle. Il déclare également que c'est un petit manque de respect pour le public, qui paie cher pour venir voir leur artiste préféré en vrai. S'il ne donne pas de noms, on a déjà tous eu des exemples de ce genre de show entièrement en play-back où l'artiste ne donne presque rien au public. Quant à JeanJass, si vous l'avez déjà vu en concert ou en freestyle, vous savez que le Belge n'a jamais pur de prendre le mic', comme doit le faire un vrai rappeur.