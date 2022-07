Drake annonce le retour de Young Money !

Le rappeur va faire son retour à Toronto et il ne sera pas seul.

Après une pause en 2019, l’OVOFestival de Drake est de retour à Toronto. Drizzy avait dit qu'il allait faire une grande annonce le mercredi 13 juillet et il a tenu sa promesse en dévoilant une programmation étoilée pour le festival.

À compter du 28 juillet, The All Canadian Northstars donnera le coup d’envoi au OVOFestival, suivi d’une performance de Chris Brown et Lil Baby le 29 juillet, avant que Drake lui-même, ne termine les choses avec une performance historique de retrouvailles Young Money le 1er août. Cela signifie que Drake, Lil Wayne et Nicki Minaj se produiront probablement ensemble pour la première fois depuis des années.

“OCTOBER WORLD WEEKEND ! Je travaille actuellement à l’organisation du OVO FEST dans le monde entier en 2023 pour le 10e anniversaire, mais bien sûr, nous voulions transformer la ville pour l’été!! D’autres annonces d’événements suivront. Billets en vente vendredi sur @ticketmaster."

Drake avait déjà annoncé qu’il avait des plans pour ramener OVOFest cet été après que le rappeur ait fait une apparition surprise lors de la performance de Dave à son show au Toronto History en mai. Après avoir chanté "Knife Talk", Drake a montré un peu d’amour à la foule avant d’annoncer le retour de l’OVOFest.

"Je vous aime de tout mon cœur. Ils ont laissé la ville rouvrir, alors je vous verrai bientôt à l’OVOFest", a-t-il dit à l’époque.

Drake a été incroyablement occupé ces derniers mois. Après avoir lâché son album "Honestly, Nevermind" en juin, le grand rappeur de OVO a travaillé dur pour diffuser des clips musicaux alors que les singles favoris des fans comme "Massive" et "Sticky" commencent à dominer la radio estivale. Lors de sa première annonce mardi, Drake a également pris un moment pour remercier ses fans d’avoir écouté le nouveau projet.