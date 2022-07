Brent Faiyaz va-t-il entrer dans l'histoire avec "Wasteland" ?

Brent Faiyaz est actuellement sur la bonne voie pour se placer en n°1 des charts au Billboard 200.

Brent Faiyaz a sorti son deuxième album, intitulé "Wasteland", le 8 juillet dernier et c'est déjà un carton ! Selon HitsDailyDouble, les estimations des chiffres (streams et ventes) de ce projet se situent entre 105 000 et 115 000 unités. Si les chiffres se confirment, Brent Faiyaz devrait défier Bad Bunny pour la place N°1 sur le Billboard 200. Une prouesse pour ces artistes indépendants.



"Wasteland" marque le retour de Brent Faiyaz. En effet, depuis 2017 avec "Sonder Son", son dernier album, l'artiste n'avait sorti que des EP et réalisé quelques apparitions publiques. Le chanteur a invité des guests de qualité sur son album tels que Drake, Alicia Keys, Tyler The Creator, DJ Dahi et The Neptunes.

Dans une interview avec Vogue, Brent Faiyaz expliquait s'être inspiré de partitions de film pour l'enregistrement et la tracklist de son album :

"Cet album c'est comme un processus de vie. Je viens de faire une collection de chansons et je voulais les lier, comme une histoire, une fois que j’ai vu que tous les sons avaient, en quelque sorte, un thème similaire. Je regardais beaucoup de films de Tarantino. J’en ai tiré beaucoup de choses. Mais j’ai surtout été inspiré par les différentes personnes avec qui je me suis enfermé, de The Dream à Alicia Keys."

Redécouvrez ci-dessous la tracklist de "Wasteland" de Brent Faiyaz :