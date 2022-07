Un nouveau record pour PNL

Les deux frères continuent leur ascension !

PNL, le duo emblématique du rap français réalise un nouveau record. Tous les morceaux de "Dans la légende" sont désormais a minima certifiés disques de platine soit l’équivalent de 100 000 ventes.

L'album, sorti le 16 septembre 2016 est le 3ème projet des frères originaire des Tarterêts, dans l'Essonne. L'opus a été certifié disque d'or une semaine après sa sortie, puis disque de platine le 3 octobre 2016. En janvier 2022, alors que le groupe est inactif depuis plus de deux ans, l’album devient double disque de diamant en atteignant le million d'exemplaires vendus. PNL devient ainsi le premier groupe à réaliser cette performance dans l’histoire du rap français. C'est également l'album qui contient le plus de singles de platine et de singles de diamant dans l'histoire du rap français.

🚨RECORD



« DANS LA LÉGENDE » de PNL devient le 1er album de rap français de l’histoire a posséder la TOTALITÉ des morceaux certifiés (minimum) platine 💿



🌍 pic.twitter.com/nYvhBa0jeP — RAPLUME (@raplume) July 5, 2022

L'album regroupe des morceaux phares du duo comme "Da", "Naha", "Bené", "Onizuka", "Jusqu'au dernier gramme". Nos et Ademo sont actuellement en tournée dans toute la France, les deux frères ont réalisé 4 dates à l'Accor Hotel Arena de Paris, les 23, 24, 25, 26 et 27 mai derniers et sont également à l'affiche de plusieurs festivals cet été. Les fans pourront donc profiter de leurs shows légendaires, en attendant le prochain projet !