Chris Brown répond à ceux qui le comparent à Michael Jackson

Et met les choses au clair une bonne fois pour toutes.

Chris Brown s’est exprimé sur la comparaison qui est régulièrement faite entre lui et Michael Jackson. Pour Breezy, il est temps de mettre fin au débat.

Le chanteur de 33 ans est en pleine promo de son dixième album solo "Breezy", justement, qui sera dévoilé le vendredi 24 juin. Et ce n’est pas la seule actu le concernant, puisqu’il débutera également cet été une tournée commune avec Lil Baby nommée "One of Them Ones". Un programme bien chargé qui requiert donc une promotion accrue. Invité sur le podcast de Big Boy, l’interprète de "IFFY" s’est livré sur divers sujets. Si sa carrière et ses projets ont été évoqués, le sujet impliquant sa comparaison avec Michael Jackson a aussi été abordé.

Dès le début de sa carrière Breezy a su se démarquer par ses nombreux talents. En plus de ses talents vocaux (en tant que rappeur et en tant que chanteur), l’artiste est aussi un danseur remarquable qui en a bluffé plus d’un. Sans parler de ses talents de performer. En d’autres termes, les performances de Chris Brown ont très vite fait l’unanimité que ce soit auprès du public ou au sein du rap game US, à tel point que ce dernier a rapidement été comparé au King of Pop. En effet, régulièrement la comparaison revient sur le tapis. Est-ce que Chris Brown est le MJ de la nouvelle génération ? Est-ce qu’il est aussi fort que la légende ? Est-ce qu’il peut être considéré comme son successeur ? Tant de questions qui suscitent de nombreux débats, notamment sur les réseaux sociaux. Dernièrement, c’est même Fivio Foreign qui a qualifié Brown du "nouveau Michael Jackson". Des propos validés par 50 Cent, Justin Bieber et bien d’autres.

C’est donc sans surprise que le sujet a été abordé par Big Boy. Le chanteur, qui ne parle que très rarement du sujet, en a profité pour clore le débat qui selon lui, n’a pas lieu d’être. Il explique :

"Mon point de vue sur ça est que je ne respirerai même pas ou je n’aurais même pas été capable de chanter une seule chanson si cet homme n’avait pas existé. Je ne sais pas si les gens voient ça comme un truc à la Jordan-Kobe, mais je ne vois pas les choses comme ça. Il est à des années lumières devant tout le monde. Il n’y a pas de compétition avec lui".

Voilà qui a le mérite d’être clair. Il faut dire qu’en regardant avec recul l’immensité de la carrière de la légende Michel Jackson, est-il vraiment possible de le comparer avec qui que ce soit ? Brown étant un fan incontestable de l’artiste depuis l’enfance, on peut comprendre que cette comparaison l’ai mis mal à l’aise.