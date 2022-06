Drake veut la libération de Young Thug

Il la demande dans un nouveau morceau.

Drake est à nouveau au coeur de l'actualité, après un album "Certified Lover Boy" qui aura bien fonctionné mais n'aura pas eu beaucoup de durée de vie. Il a pris tout le monde par surprise, ce 17 juin, en dévoilant un tout nouvel album appelé "Honestly, Nevermind", composé de 14 titres dont un seul featuring, avec 21 Savage. Un projet qui a donc beaucoup fait parler dans la journée, notamment en raison des différentes prises de risques du rappeur canadien sur plusieurs morceaux.

Mais évidemment, les textes de l'artiste ont été disséqués immédiatement par les fans les plus hardcore, pour trouver les petites piques ou les petites références croustillantes à l'actu que Drake glisse souvent dans ses morceaux. Certaines paroles ont été retenues par les médias US, comme ces quelques lignes du morceau "Sticky", dans lesquelles il demande la libération de Young Thug : "Hey Yo Eric, bring them girls to the stage, ’cause/Somebody’s getting paid and/Free Big Slime out the cage".

Big Slime, c'est évidemment le surnom de Young Thug, toujours enfermé en attente de son procès dans l'affaire qui secoue le label YSL et le rap d'Atlanta. Drizzy a donc tenu a avoir une petite pensée pour son pote en prison, c'est tout à sn honneur. Il faut dire que les deux artistes ont souvent collaboré et que le game US a en général un énorme respect pour Young Thug et la manière dont il a changé le game à son échelle, notamment lors de ses débuts, de 2010 à 2015.