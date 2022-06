Pour Fat Joe, "le meilleur c'est Lil Wayne"

Fat Joe est tout simplement impressionné par les capacités de Lil Wayne en studio.

Fat Joe est un vétéran du rap game. En 30 ans de carrière il a croisé le mic' avec nombre de MC talentueux et partagé beaucoup de titres avec énormément d'artistes différents. Mais, pour lui, s'il ne devait en rester qu'un, ce serait Lil Wayne. Pour le New-Yorkais, Weezy est, ni plus ni moins, qu'un magicien. C'est ce qu'il a révélé dans l'émission de Lebron James, "The Shop". Il n'a pas hésité à reconnaître que c'est Lil Wayne qui l'a le plus impressionné dans son travail de studio et son écriture.

"Je ne veux m'embrouiller avec personne mais le meilleur c'est Lil Wayne. Lil Wayne m'a appris des choses. Il a pris de Tupac quand il a sorti deux albums par an. Ce mec n'était pas dans un club, c'était l'artiste numéro un dans le monde. Il était juste dans le studo, dans une usine à succès."

Fat Joe, qui a travaillé avec Wayne sur des morceaux tels que "Make It Rain" et "About All That", s'est ensuite rappelé une session studio mythique au cours de laquelle la légende de la Nouvelle-Orléans a enregistré son couplet pour le titre de DJ Khaled daté de 2007, “We Takin’ Over”. Ce soir-là, il a été soufflé par son énergie, sa créativité et sa confiance.

"J'ai eu la chance d'être avec Wayne ce jour-là parce que je vis à Miami. Mais ce gars... Il y avait juste un beat mais c'était suffisant pour qu'il commence à rapper, juste avec le haut-parleur. Je n'avais jamais rien vu de tel ! Il est dans une petite pièce avec de gros haut-parleurs géants et ça lui suffit. Il rentre ensuite dans la cabine et pose : "Je suis un bête/Nourrissez-moi de hip-hop". C'était incroyable ! Je n'en revenais pas. Je l'ai vu mettre le titre à ses pieds. C'est tout simplement une bête."