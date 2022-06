Beyoncé de retour, elle annonce un nouvel album !

Le projet s'appellera "Renaissance" et sortira le 29 juillet.

C'était dans l'air depuis un moment. Depuis que Queen B ou son équipe avait enlevé les photos de profil de tous ses comptes sur les réseaux officiels. On savait que cela n'était pas le fait du hasard et que ça avait une signification. On savait que cela n'était que la première étape d'une stratégie de communication bien rôdée qui aboutirait fatalement à un projet. On sait maintenant qu'on avait raison puisque Beyoncé a annoncé la sortie de "Renaissance" pour le 29 juillet prochain ! L'été sera donc bien chaud !