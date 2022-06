Beyoncé bientôt de retour ?

La chanteuse a enlevé sa photo de profil sur tous ses comptes.

Beyoncé n'a pas sorti de projet depuis son travail sur la bande-originale du "Roi Lion" en 2019 avant une version Deluxe en 2020. Mais si on parle de "vrai" album, il faut remonter à 2018 et "Everything Is Love" en collaboration avec son mari Jay-Z. Aujourd'hui, tout a peut-être changé. En effet, il faut savoir lire les signes sur les réseaux sociaux désormais et Queen B en a fait un fort (ou vraisemblablement son équipe) puisque toutes ses photos de profil ont disparu et n'ont pas été remplacées. Et ça, en 2022, c'est souvent le signe que quelque chose se prépare. On se prend à donc à rêver d'un retour musical de l'interprète de "Crazy In Love". A priori, on n'est pas les seuls... Car il n'a pas fallu longtemps pour que fleurisse le hastag #BeyonceIsBack.