Uzi : decouvrez le tracklisting de "Meilleur qu'hier"

Uzi dévoile la tracklist de son nouvel album !

Bonne nouvelle pour les fans du jeune rappeur, Uzi a enfin dévoilé la tracklist de son album "Meilleur qu'hier". Le projet sera disponible le 24 juin 2022, et promet d'envoyer du lourd ! On retrouvera des grosses têtes de la scène musicale française comme Booba, Oboy, Soolking, Timal & ISK, et Lynda.

Avec son deuxième album, "Meilleur qu’hier", le rappeur Uzi poursuit sa quête de parler au plus grand nombre, de partir de ce qu’il vit pour rencontrer le plus d’oreilles et d’âmes. Son jeune âge ne l’empêche pas d’avoir un vécu et des choses à dire. Uzi touche avec des mots simples et directs et des mélodies qui bousculent nos émotions. Le rappeur a déjà sorti 2 extraits de son futur projet : "Rotterdam" en feat avec Oboy et "T'abuses", morceau sur lequel il est accompagné de Timal et ISK, Uzi a également balancé le morceau "BARKSDALE" la veille de la sortie du projet.