Nekfeu et Zed de 13 Block se montrent du respect

Le Fennec fait référence au groupe de Zed dans le nouveau morceau du S-Crew.

Nekfeu a rendu hommage à un titre phare de 13 Block dans un couplet du dernier son du S-Crew. Une référence qui a immédiatement fait réagir Zed.

Décidemment, Nekfeu, Mekra, Framal et 2zer sont plein de surprises. Les membres du groupe ont bien préparé leur retour et l’engouement autour de leur come-back ne cesse d’augmenter au fil des jours. Tout d’abord, après avoir annoncé l’arrivée de "SZR 2001", six ans après le dernier projet, le groupe a vendu 30 000 copies de l’opus, en précommande, en seulement trente minutes. Un exploit. Ensuite le S-Crew a annoncé la date de sortie officielle de l’album, à savoir le vendredi 10 juin et enfin, le premier extrait de "SZR 2001" a été dévoilé le mardi 7 juin. Un morceau, accompagné d’un clip, nommé "22" et qui a atteint les centaines de milliers de vues en seulement quelques heures. Le groupe parisien est bel et bien de retour !

Cependant, c’est un extrait en particulier qui fait aujourd’hui beaucoup de bruit. En effet, le couplet de Nekfeu dans "22" fait une référence au groupe 13 Block et à son morceau polémique "Fuck le 17" sorti en 2019. Il dit : "Fuck le 17 comme 13 Block mon vieux". Une phrase certes, courte, mais qui n’est pas anodine tant le morceau en question a fait polémique. Souvenez-vous, les autorités avaient violemment attaqué 13 Block après la publication du clip et le ministre de l’Intérieur de l’époque avait même saisi la justice. Trois ans plus tard, c’est le S-Crew par l’intermédiaire de Nekfeu qui en remet couche et surtout, qui prend position en soutenant le groupe sevranais.

L’hommage du Fennec n’est donc pas passé inaperçu et Zed est le premier membre de 13 Block à avoir réagi. En effet, il partagé le clip "22" sur Twitter et a posté en légende la phrase de Nekfeu avec un émoji en fête. Le rappeur semble donc avoir apprécié la référence et le fait savoir. Il n’est certainement pas le seul, même si certains détracteurs toujours prêts à accuser le rap game de tous les problèmes du monde, ne seront certainement pas du même avis. Quoi qu'il en soit, le clip "22" n’a sûrement pas fini de faire parler de lui…