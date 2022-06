Soso Maness : son nouveau feat avec SCH a été particulièrement réfléchi.

Ce vendredi 10 juin, Soso Maness va sortir son nouvel album, "A l'aube". Sur cet opus du Marseillais, on retrouvera un autre artiste phocéen avec qui il s'entend très bien et avec qui il a partagé un moment sur la scène du Zénith de Paris, SCH. Mais avant d'inviter à nouveau le S à partager un featuring avec lui, après leur collaboration sur le morceau "Les derniers marioles", le rappeur originaire du quartier Font-Vert a bien réfléchi à la proposition artistique qu'il voulait faire au créateur de la saga "JVLIVS" comme il l'a très bien expliqué dans l'émisson "Le Code" avec Mehdi Maïzi.

"Quand t’analyses au bout d’un moment… Parce que j’aime aussi analyser la musique. C’est soit on refait "Les derniers marioles", où tout le monde va dire que ça tue, mais qui n’est pas encore single d’or. Sample de Colette Renard, ça rappe, clip très artistique, mais qui n’est pas single d’or. Mais si tu fais une type Jul, les fans du S ils vont me tirer dessus vraiment (rires). Je sais même pas pourquoi on réagit comme ça en plus. C’est les fanatiques. Alors que le S, tu vois tu peux pas résumer toute sa carrière à deux singles, qui ont fait diamant en plus."

Pour leur nouveau feat, SCH et Soso Maness vont donc poser sur une prod de Phazz qui a plus aux deux artistes.

"Je lui dis : 'Pose dessus non ?' Il me dit : 'Ouais moi c’est bon. Ça me va, impeccable'. Il écrit encore au cahier, au stylo. Et il me sort ce couplet incroyable. Et c’est vrai que la proposition artistique elle est complètement différente."