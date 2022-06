Orelsan : son écriture influencé par Seth Gueko ?

Seth Gueko vient de sortir ce qui est (normalement) le dernier album de sa carrière "Mange tes morts". Pour en faire la promotion, le Barlou est présent dans les médias pour le défendre. Dans une interview avec Melty, l'interprète de "Patate de forain" pense qu'il a influencé Orelsan dans son écriture alors que les deux artistes ont collaboré en 2013 sur le morceau "Lève les draps" que l'on retrouve sur l'album "Bad Cowboy" du rappeur le plus tatoué du game.

"Des fois, quand j’entends un rappeur rapper, je sens que je l’ai influencé dans son écriture. À ce moment-là, quand j’entends ce que fait Orel’, je me dis : 'Non, c’est obligé qu’il aime bien ce que fait Seth Gueko et que j’ai influencé son écriture'. Il ne s’attendait peut-être pas à ce que je l’invite. Moi, je représentais un peu les blancs « durs », les blancs de cité, lui, les blancs de province, plus ouverts. Et je trouve que c’est génial qu’on se soit retrouvé sur ce morceau-là. Tu ressens qu’Orelsan c’est un fan de rap et moi je suis un fan de rap, donc ça peut être que lourd."