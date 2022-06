Jul : révélations sur son concert au stade Vélodrome

Le rappeur s’est préparé comme jamais.

Jul s’est confié lors d’une interview pour BFM Marseille Provence. Il a donné plus d’infos sur son album à venir, "Extraterrestre" et sur la préparation de son show au stade Vélodrome.

L’Ovni a décidé de faire les choses en grands pour la sortie d’"Extraterrestre", le vendredi 03 juin. Après avoir teasé un concept inédit en France pour accompagner l’album, Jul a annoncé il y a quelques jours que tous les morceaux du projet avaient été clippés. Mieux encore, l’intégralité des vidéos sera diffusée sur sa chaîne YouTube "Doretdeplatine", le jour de la sortie, de 18h à 22h. Un concept innovant qui prouve une nouvelle fois que même après dix ans de carrière, l’interprète de "Superstar" reste un travailleur acharné, passionné et toujours aussi créatif.

La semaine est donc particulièrement chargée pour le J. En plus de la sortie de son projet, l’artiste se produira pour la première fois dans le mythique stade Vélodrome de Marseille, le lendemain, samedi 04 juin. Son concert sera d’ailleurs diffusé sur TMC le vendredi 10 juin prochain. De plus, lui qui se fait généralement discret sur la scène médiatique, cette fois-ci, il joue le jeu à fond. En effet, l’artiste a donné une interview à BFM Marseille Provence. Dans cette dernière, il s’est confié sans filtre sur l’album, son parcours et bien entendu, le concert au Vélodrome qu’il a préparé comme un footballeur préparerait la Ligue des Champions. Il expliquait : "Je l’ai pris très au sérieux. Je fais du sport, j’ai perdu 15 kg, j’ai réappris tous mes sons". Il faut dire que cet événement inédit est une sorte de consécration pour le deuxième plus gros vendeur français de tous les temps. Il disait d’ailleurs avec une certaine émotion :

"C’est incroyable, j’y ai travaillé, je fouillais les gens devant le stade, et là, je me retrouve à chanter devant 60.000 personnes. […] Le Vélodrome, c’est mon rêve qui va se réaliser".

Jul a de quoi être fier. Considéré comme un des artistes les productifs et les plus fédérateurs de sa génération, son parcours peut en inspirer plus d’un.

Vivement la sortie de l’album !