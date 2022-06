Hamza : son nouvel album est bientôt prêt

Le jeune belge est beaucoup trop chaud en ce moment.

On ne sait pas si vous l'avez remarqué mais Hamza est très chaud en ce moment. Son dernier featuring, "Atasanté", sur l'album de Tiakola en est un nouvel exemple. Et autre bonne nouvelle, son nouvel album est sur les rails. Il est même très bien avancé si on en croit sa dernière story sur Instagram. Et pourtant, la photo postée ne le montre pas. On y voir juste un studio avec sans doute deux de ses collaborateurs aux manettes. Mais la légende ne laisse que peu de place aux doutes : "Loading..."

Cela va dans le sens de plusieurs comptes Twitter qui annonçaient il y a quelques jours que le projet d'Hamza était terminé ou en passe de l'être.