Chris Brown est le nouveau Michael Jackson pour Fivio Foreign

Pour lui, Breezy est le nouveau King of Pop.

Fivio Foreign a une nouvelle fois fait une déclaration qui pourrait susciter le débat. Le rappeur a déclaré que Chris Brown était le Michael Jackson de la nouvelle génération.

De son vivant, Michael Jackson a très rapidement atteint le statut de légende. Considéré comme la plus grande star de tous les temps pour beaucoup, le King of Pop, qui va bientôt avoir son biopic, est en un monument de la musique, intouchable et surtout incomparable. Ceux qui ont tenté de le comparer à d'autres artistes en ont souvent pris pour leur grade. Timbaland pourrait d’ailleurs en témoigner, lui qui avait essuyé de nombreuses critiques après avoir comparé The Weeknd à la star. D'ailleurs, le principal concerné lui-même refuse la comparaison. Cependant, le débat semble de nouveau être sur le tapis.

Le dimanche 29 mai, c’est un autre producteur américain, London On Da Track, qui a posé directement la question sur Twitter. Ce dernier a demandé à ses followers : "Qui, de notre génération, est celui qui se rapproche les plus de Michael Jackson ?". Les réponses ont été nombreuses et un nom en particulier est revenu à plusieurs reprises, celui de Chris Brown. En effet, Fivio Foreign a été catégorique là-dessus. Sans donner de plus amples explications, il a répondu au tweet par "Chris Brown", accompagné d’un point d’exclamation rouge. D’autres artistes tels que 50 Cent, Boosie Badazz ou encore Justin Bieber semblent partager le même point de vue.

Il faut dire que depuis ses débuts, Breezy a régulièrement été comparé au King of Pop tant par ses pas de danse, son énergie sur scène qu'avec ses millions de disques vendus à travers le monde. Même s’il n’est pas le seul artiste à avoir accompli cela, il faut reconnaître le talent du chanteur de 33 ans. Pour ce qui est de la comparaison, tout le monde ne partage peut-être pas le point de vue de celui qui se considère comme le King of New-York, mais est-il vraiment possible de comparer qui que ce soit à MJ ?

Et vous, vous en pensez quoi ?