Sinik dévoile le top 5 de ses artistes préférés

Il n'y a pas que des rappeurs.

Sinik entame en ce moment son tour d'honneur du rap game, ce tour que font les grands sportifs à la fin d'une compétition, pour remercier le public de tout le soutient qu'ils ont apporté à l'athlète. Dans le rap game, c'est un peu la même chose, et le rappeur des Ulis a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière juste après la sortie de son dernier album, "Niksi", le 8 avril dernier. Une annonce qui a fait pas mal de bruit, car le rappeur a énormément de fans depuis ses succès des années 2000.

Mais avant de raccrocher les gants une bonne fois pour toutes, le rappeur se fait plaisir une dernière fois, en faisant la tournée des médias en étant totalement apaisé et décomplexé. Il faut dire qu'à ce stade de sa carrière, Sinik a passé l'âge de se mettre la pression pour un album ou pour une interview, et c'est en patron qu'il fait donc cette tournée d'adieux médiatique en multipliant les apparitions. Cette fois, c'est Clique TV qui a pu avoir le rappeur devant la caméra, pour qu'il donne le top 5 de ses artistes préférés de tous les temps.

On y trouve pas mal de surprises, et pas seulement des rappeurs, n'en déplaise aux puristes du rap. Bon, évidemment, on a eu droit au trio Eminem, Tupac et Snoop Dogg aux places 5, 4 et 3. Le numéro 2 du classement est le réalisateur (et acteur) Quentin Tarantino, grand maître des scènes sanglantes au cinéma depuis 30 ans. Quand au numéro 1 du classement, il s'agit du grand Michael Jackson, le Roi de la Pop qui a influencé tant de monde par sa musique et ses pas de danse. Sinik révèle même avoir tenté de reproduire quelques pas du maître, sans trop de succès apparemment. En même temps, absolument tout le monde a essayé...