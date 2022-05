PNL, vers un nouvel album ?

Les attentes des fans sont toujours plus grandes.

La tournée de PNL continue, tant bien que mal, après les nombreux rebondissements et obstacles affrontés par les deux rappeurs du 91 pendant cette période de retour sur scène. On se souvient notamment de l'accident de leur Tour Bus, apparemment sans trop de gravité pour les voyageurs. On a aussi eu quelques dates lyonnaises qui ont été annulées. Mais cette tournée est surtout l'occasion de mesurer combien Tariq et Nabil sont adorés par le public Français, qui continue de faire exploser les streams du groupe.

Mieux, les fans sont même tellement accro et impatients qu'ils veulent déjà de la nouveauté. Il faut dire que le dernier projet du groupe, "Deux Frères", est sorti en avril 2019 et que ça fait un bout de temps que les fans n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Ca n'est donc pas étonnant de voir la foule de l'Accor Arena demander un nouvel album au groupe de Corbeil. Sur des vidéos postées sur les réseaux, on peut entendre le public crier "Un album ! Un album ! Un album!".

La réponse a été donnée par Ademo, sobrement, avec sa discrétion habituelle : "On Verra". Comme souvent avec le groupe, les fans sont laissés dans le flou, ce qui augmente le phénomène d'attente autour des annonces et des projets de PNL. Une recette qui a cartonné à chacune de leur sortie. On espère tout de même les revoir bientôt avec de la nouveauté, car ça fait maintenant un bout de temps que les gens continuent de poncer les mêmes morceaux de "Deux Frères", qui a déjà battu presque tous les records de streams en France. L'heure est désormais venue de franchir encore un pallier supplémentaire !