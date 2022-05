S-Crew : nouvelles précommandes possibles pour l'album

Pendant 48h seulement.

Bonne nouvelle pour les fans du S-Crew. Alors que les premiers exemplaires de l’album "SZR 2001" se sont écoulées en 30 minutes, le groupe a annoncé une réouverture des précommandes.

C’est ce qu’on appelle être victime de son succès. Six ans après son dernier album "Destins liés", le S-Crew a fait un retour très remarqué pour l’arrivée de son troisième opus "SZR 2001". Dotée d’une stratégie marketing efficace, le groupe a su créer l’engouement et la surprise auprès de ses fans. En l’espace de quelques jours seulement, le S-Crew a pu partager avec sa fanbase, la cover de l’opus, ainsi que la tracklist, avec Alpha Wann, PLK et Doums en tant qu’invités.

Cependant, les bonnes nouvelles ne se sont pas arrêtées là. Le lundi 23 mai marquait l’ouverte des précommandes de l’album sur le site szr2001.com. Il n’aura fallu que 30 minutes à Nekfeu, Framal, Mekra et 2zer pour écouler leur projet. Les quatre packs disponibles à la vente ont tous été sold-out, soit 30 000 exemplaires vendus en une demi-heure seulement, alors même que l’album n’est pas sorti. Un record, qui a quand même laissé un goût amer aux retardataires, mais plus pour longtemps. En effet, le S-Crew a fait une nouvelle annonce.

Le jeudi 26 mai, le collectif parisien a déclaré sur ses réseaux sociaux, la réouverture des précommandes. Adepte des comptes à rebours, il en a lancé un nouveau et marque donc, le coup d’envoi des nouvelles précommandes. Une chance pour certains de rattraper le coche, même si cette réouverture sera effective seulement 48h. Le S-Crew a annoncé sur Twitter : "Réouverture de la précommande demain à 12h00 pour 48h seulement. Dernier drop, aucun exemplaire en magasins". Il va donc falloir être très vif !