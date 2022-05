Migos : Quavo refuse de répondre aux rumeurs

La séparation des Migos n'est donc pas officialisée.

Depuis mercredi, les réseaux sociaux américains et mondiaux se font l'écho de la possible séparation des Migos. En cause, la sortie d'un titre de Quavo et Takeoff sous le nom de "Unc and Phew" et la réaction d'Offset qui les a unfollow sur les réseaux sociaux, suivi très rapidement par sa femme, Cardi B. Repéré à l'aéroport de Los Angeles par un journaliste de TMZ, Quavo n'a pas réfuté la séparation du groupe. Il a préféré ne pas faire de commentaire, ce qui, à ce stade, est quand même très mauvais signe...

Aperçu en train de quitter LAX, Quavo a évidemment été pressé de question par le représentant du média américain. Celui-ci a demandé au rappeur : "Que se passe-t-il avec le groupe ? Beaucoup de monde craignent que le groupe ne se sépare !"

Quavo a refusé de répondre à la question, arguant du fait qu'il n'avait rien à dire sur ce sujet. Il a quand même pris le temps de mentionner son single avec Takeoff, "Hotel Lobby", sorti sous le nom de "Unc and Phew". Le coup marketing scabreux n'est donc toujours pas totalement à exclure...

Le nom "Unc and Phew" fait référence aux liens familiaux des deux rappeurs d'Atlanta car Quavo est véritablement l'oncle de Takeoff. Ils avaient d'ailleurs parlé de leurs liens dans un entretien pour The Fader en 2013.

"Sa maman s'est occupée de tout, et de nous. Nous sommes toujours restés dans la même maison. Nous partageons tout. Il est fondamentalement comme un frère."

Les rumeurs de rupture concernant Migos ont commencé à devenir un sujet sur les réseaux sociaux mercredi 18 mai quand certains internautes ont remarqué qu'Offset et sa femme ne suivaient plus les deux autres et que Quavo ne suivait plus Offset. La conclusion la plus évidente étant que les deux artistes se sont fâchés.

Le suspense reste entier.