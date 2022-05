Sinik annonce la fin de sa carrière !

Un come-back qui aura été de courte durée...

Il y a des nouvelles qu'on aurait préféré ne pas apprendre... Alors qu'il avait fait un retour remarqué et plutôt bruyant dans le rap game cette année, avec la sortie d'un tout nouvel album de 14 titres sorti le 8 avril dernier (mais aussi quelques morceaux clashs contre Franck Gastambide ou Rockin'Squat), Sinik vient d'annoncer la fin de sa carrière sur Facebook, dans un long message aux allures de message d'adieu. Un monument s’apprête donc à quitter le rap game français.

Bien que le ton du message ne soit pas si triste ou déchirant, on sent chez le rappeur une véritable lassitude et le sentiment d'avoir un peu fait le tour du truc. Il faut dire qu'à 42 ans, Sinik aura bien baroudé, avec ses 10 albums solo, mais aussi ses street-album, ses tapes, ses EP, ses projets avec ses groupes de jeunesse. Le rappeur revient notamment sur ses chiffres, avec plus de 1,4 millions d'exemplaires écoulés, ce qui n'est pas rien dans le rap français, et qui lui a permis de faire des tournées dans le monde entier.

Clap de fin donc pour Mals1 l'Assassin qui avait choqué tout le monde avec son street-album "En attendant l'album", puis avec "La Main Sur le coeur", qui restera un de ses plus gros classiques. Sinik se décrit comme plutôt heureux et fier de ce qu'il a accompli dans le game, et dit qu'il joue les prolongations depuis un bout de temps, mais qu'il faut savoir arrêter même si c'est difficile. Son concert à l’Élysée Montmartre (24 Mai) sera son dernier à Paris et il refermera sa carrière après un concert aux Ulis, le 11 juin, là où tout avait commencé il y a plus de 25 ans. Sinik annonce également qu'il bosse actuellement sur un livre qui contiendra des centaines d'anecdotes sur lui et sur le game, si vous êtes fans, on vous conseille de suivre ça de près.

Après Seth Gueko, le rap français vient donc de perdre un autre taulier...