Walk in Paris et Microqlima présentent la "WALK TAPE VOL.01"

Un projet inédit qui rassemble plus de 20 artistes tous liés par leur succès d'estime.

Le label Microqlima s'associe à Walk in Paris et nous présente une mixtape inédite, intitulée "WALK TAPE VOL.01". Un projet novateur sur lequel nous pourrons retrouver plus de 20 artistes : Laylow, Chilla, Nemir, Sopico, Loveni, Crayon, Pierre Lamour, Lonely Band, Lossapardo, mais aussi des personnalités comme Ichon, Axelle Lafont, Julien Granel, Slimka, Gracy Hopkins, Le Sid, The Hop, Enchantée Julia, Prince Waly, Isha, Nelick et Anna Maiidson.

Prévue pour le 17 juin prochain, la mixtape regroupera 13 titres, tous plus entrainants les uns que les autres. La tracklist a été dévoilée le 11 mai dernier sur les comptes Instagram de @Walkinparis et @microqlima :

Pour teaser la sortie du projet, Walk in Paris a dévoilé un premier clip, extrait de la mixtape, sur lequel nous pouvons retrouver Sopico. Intitulé "Si tu veux", ce morceau nous emmène dans l'univers de l'artiste et nous donne un premier aperçu de ce projet à la fois ambitieux et créatif. Réalisé par Castay.s et Gary Neveu, le clip met en scène Sopico habillé en full Walk in Paris, et en avant-plan d'images inspirées des campagnes publicitaires de la marque.

En attendant d'entendre l'intégralité du projet, nous vous laissons découvrir le clip de "Si tu veux", et on vous retrouve le 17 juin pour écouter la mixtape "WALK TAPE VOL.01", by Microqlima et Walk in Paris.