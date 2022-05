Médine impressionné par Salif et Lino

Lors de son passage dans l'interview de Mehdi Maïzi "Le code", dans le cadre de la sortie de son nouvel album "Médine France", le rappeur Médine a donné les noms des artistes qui l'ont laissé bouche bée. Le rappeur havrais s'est livré comme rarement, évoquant notamment son évolution. En effet, le rappeur du Havre se dit marqué "humainement, artistiquement" par Lino et Salif.

Il dit de Salif que c'est un gars "qui n'écrit pas ses textes" :

Quant à Lino, Médine a toujours trouvé qu'"il ne donnait pas l'impression de travailler".

"On ne le voyait pas écrire. Et en fait, il rentre dans le studio, il pose un huit et il découpe le truc. C'est un mec qui a plein de notes à droite à gauche et qui finit par les mettre dans un puzzle et ça crée une alchimie dans le studio."