Kendrick Lamar révèle la cover de "Mr. Morale & The Big Steppers"

Il joue avec nos nerfs.

Comme à chaque fois que Kendrick Lamar sort un nouveau projet, les informations arrivent au compte-goutte. Alors qu'il a sorti un premier titre salué par ses pairs du rap américain, il vient de publier la pochette de son album "Mr. Morale & The Big Steppers". L'image le monde portant une couronne d'épines et portant un enfant dans ses bras tandis qu'une femme est assise sur un lit berçant un bébé. Tous portent des hauts blancs, tandis que K. Dot porte un pantalon kaki avec une arme à feu dans sa ceinture. La légende, laconique au possible, reprend juste le titre de l'album si attendu.