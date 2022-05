Lomepal annonce son retour

En retrait de la scène musicale depuis près de deux ans, Lomepal a pris tout le monde par surprise en postant une publication sur Instagram dans laquelle il annonce six dates de concert pour ce mois de juillet et, peut-être, un nouveau projet avec le mystérieux "Mauvais ordre". Il se produira surtout dans le sud de la France, particulièrement dans des théâtres antiques comme à Vaison-la-Romaine ou Vienne. Pour mémoire, son dernier album, "Jeannine" il y a déjà quatre ans.

Sa publication indique aussi un mystérieux site Internet, mauvaisordre.com sur lequel on ne retrouve pour le moment que les quelques dates déjà annoncées par le rappeur. Il est aussi rappelé que la billetterie pour ces spectacles ouvrira le jeudi 12 mai à 11h.

S'il n'a pas sorti de nouveaux projets, Lomepal n'a pas été tout à fait absent du rap game. On a pu l'entendre sur la "High & Fines Herbes" de Caballero et JeanJass avec le titre “Brillant”. Il a ensuite posé sur un morceau de l'album "Trinity" de Laylow, "BURNING MAN" avant d'effacer toutes les publications de son compte Instagram et de prendre un gros break, à la fois musical et sur les réseaux sociaux.

Il semble qu'il se remette en ordre de marche avec cette annonce et surtout, on se demande vraiment ce qui se cache derrière l'expression "Mauvais Ordre". Il faudra encore patienter quelque temps pour en savoir plus.