Damso : comment il choisit ses featurings

Dans une grande interview à la télévision belge RTBF qui revenait avec lui sur son trophée d'artiste le plus écouté de l'année en Belgique, Damso a expliqué comment se faisait ses choix de collaborations, lui qui en compte plusieurs à son actif ces dernières semaines avec des participations à des morceaux d'Angèle, Selah Sue, Kobo, Kalash ou encore Aya Nakamura et Fally Ipupa. Si on comprend bien ce que ces derniers viennent chercher chez lui, le rappeur s'est expliqué sur le pourquoi du comment de ses choix. Pour Dems un seul critère compte vraiment, le plaisir.

Et d'expliquer que le peu de fois où il s'est forcé, cela n'a rien donné de concluant.

Pour lui, il faut un feeling, la sensation que les univers artistiques peuvent se mélanger pour créer quelque chose de beau et de fort.

"On vient, on me propose, et en général il y a quand même un rapport qui se fait, on se voit, on se côtoie. Je n’en reçois pas tant que ça au final. Ou peut-être qu’on filtre avant de me dire je ne sais pas, mais en tout cas, je n’en reçois pas tant que ça."