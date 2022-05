Kendrick Lamar signe son retour avec le clip de "The Heart Part 5"

K. Dot est officiellement back !

S'il y avait un retour très attendu dans le monde du rap, c'est bien celui de Kendrick Lamar. Son come-back musical est enfin officiel puisqu'il a sorti le premier extrait de son prochain album, "The Heart Part 5". Dans ce single, le rappeur de Compton rend hommage à des personnalités de la pop culture comme Will Smith, Nipsey Hussle, Kanye West, OJ Simpson, Jussie Smollett ou encore Kobe Bryant en prenant leurs traits. Les paroles de ce nouveau titre s'alignent d'ailleurs parfaitement avec le visage qu'il arbore. Cela lui permet notamment de rapper, par exemple, sur les troubles bipolaires de Ye, de parler de meurtre quand il prend les traits de Nipsey Hussle ou d'aborder le thème de la blessure avec le visage de Will Smith. A chaque fois, il fait preuve d'une maitrise sans faille et K. Dot montre qu'il n'a rien perdu de la finesse et de la puissance de son écriture.

Réalisé par Dave Free et Kendrick Lamar lui-même, le visuel commence par la citation "I am. Nous tous." C'est aussi le premier extrait de son prochain album (et dernier pour Top Dawg Entertainment) "Mr. Morale & The Hot Steppers", attendu pour le 13 mai prochain. Et pour réussir ce clip, les réalisateurs ont utilisé le principe des Deep Fakes qui permet au rappeur de Compton de prendre le visage des personnalités dont il parle dans son texte.