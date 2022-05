Jewell de Death Row est décédée à l'âge de 53 ans

Sacrée perte pour la West Coast.

Avec le temps qui passe, les anciens grands noms du Rap US sont de plus en plus nombreux à manquer à l'appel et on a perdu pas mal d'artistes ces dernières années, principalement à cause de la maladie. On peut désormais rajouter un nom sur cette trop longue liste. En effet, Jewell, aussi connue sous le nom de Jewell Caples, ou encore First Lady Jewell à l'époque de Deah Row Records, est décédée à l'âge de 53 ans le vendredi 6 Mai, à 5 heures du matin.

Les causes du décès sont encore assez floues, mais la chanteuse mythique de la West Coast des années 90 avait annoncé il y a quelques mois avoir été plusieurs fois pour des raisons assez graves, au coeur, aux poumons et dans les jambes. Ces opérations ont eu lieu il y a deux mois et a chanteuse avait alors déclaré que tout allait pour le mieux après son opération, son décès est donc plutôt inattendu, et il touche au coeur tous les amateurs de rap californien old school.

Car Jewell a été signée chez Death Row Records de 1992 à 1996 et elle a participé à de nombreux hits et classiques issus du label mythique, en collaborant notamment avec Snopp Dogg, Dr. Dre, NWA ou encore Bone Thugs-n-Harmony. On la retrouve notamment sur les morceaux "Let Me Ride" ou "Bitches Ain't Shit", de Dre, sur des classiques de Snoop comme "What's My Name" ou "Murder Was The case". Une grande dame du rap US nous quitte, c'est d'autant plus dommage qu'elle aura toujours été plutôt méconnue du grand public. Son physique ne correspondait apparemment pas à celui des filles qu'on mettait dans les clips à l'époque, et ses projets auront constamment été retardés. On va donc profiter de l'occasion pour avoir une dernière pensée pour elle et pour ses proches.