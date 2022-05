Jul annonce son nouvel album !

Rendez-vous le 3 juin.

En l'espace de quelques années, il est devenu l'homme le plus influent du rap français. Pourtant, Jul partait de loin, lui qui était critiqué par tout le monde lors de la sortie de "Brigante". 7 ans et des dizaines de certifications et de featurings plus tard, tout le monde respecte le J, qui a rassemblé toute la France avec "13'Organisée" puis "Classico Organisé". Il est le premier rappeur a réussi à produire des projets d'une telle envergure, avec cents artistes. Mais désormais, le J est de retour en solo pour le moment.

Il avait déjà sorti un projet solo, "Indépendance", en décembre peu de temps après le Classico. Mais cette fois le projet aura eu un peu plus de temps pour mûrir et être travaillé. Car oui, Jul vient d'annoncer un nouvel album solo, dont on connaît déjà le nom et la date de sortie. Le projet s'appellera "Extraterrestre", et il sera disponible à partir du 3 juin. Un petit mois avant le retour du J donc, et on connaît aussi la cover du projet, sur laquelle on voit Jul torse nu, casquette sur la tête, faire face à un alien, avec la terre en arrière-plan.

L'artiste demande également à ses fans s'il balançait ou non un premier extrait, on ne devrait donc pas tarder à avoir un aperçu de l'album. Arrivera-t-il à faire aussi bien qu'avec ses précédents projets solo comme "L'ovni" ou "Rien 100 Rien". En tout cas, l'album du J sera attendu au tournant !