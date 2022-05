A$AP Rocky demande Rihanna en mariage dans le clip de "D.M.B." !

Et elle dit oui !

A$AP Rocky a dévoilé son nouveau clip "D.M.B". Un clip dans lequel il se met en scène avec Rihanna allant même jusqu’à la demander en mariage.

Ces derniers temps, le membre de A$AP Mob fait beaucoup parler de lui, que ce soit pour sa musique ou pour des affaires plus personnelles. Il ne se passe pas une semaine sans qu’il ne fasse la une de l’actualité. En effet, suspecté dans une affaire de fusillade, le rappeur s’est fait arrêter en revenant de vacances et plusieurs armes ont également été retrouvées chez lui. Une situation bien délicate, lui qui s’apprête à avoir son premier enfant avec Riri. Les moindre faits et gestes du couple sont également décortiqués par les paparazzis ainsi que leurs fans, toujours à l’affût d’une info croustillante. Avec la sortie de "D.M.B", on peut dire qu’ils vont être servis.

A$AP Rocky fait partie de ses artistes dont le retour sur le long format est très attendu. Si le rappeur new-yorkais avait assuré que son prochain album était prêt (sans vraiment donner d’infos concrètes), il en dévoile un peu plus aujourd’hui à travers un morceau inédit. Le jeudi 05 mai, Rocky avait tout d’abord fait monter la sauce avec teasing, pour le moins, énigmatique. S’agissait-il d’un feat avec Rihanna ? D’un projet ? Les questions étaient nombreuses. Le suspens prend désormais fin, puisque le clip de "D.M.B" est aujourd’hui disponible sur Youtube.

Au plus grand dam d’un bon nombre de fans, A$AP Rocky n’est pas en collaboration avec sa chérie sur le morceau, mais cette dernière a tout de même un rôle essentiel dans le clip réalisé par le rappeur lui-même. Il faut dire qu’à travers ce morceau, le futur papa ne déclare pas uniquement son amour pour sa ville, New-York, mais également son amour pour Rihanna. Il va même encore plus loin et la demande en mariage d’une façon très originale. En effet, dans une séquence, l’artiste ouvre la bouche et dévoile ses grillz sur lesquels on peut lire "Marry Me" donc épouse-moi. Bien entendu, Rihanna en fait de même et lui donne sa réponse "I do", c’est-à-dire je le veux. Un moment clé du clip, qui n’est pas passé inaperçu et qui sans surprise, suscite des interrogations. Est-ce une façon d’annoncer en musique qu’ils se sont fiancés en privé, ou est-ce uniquement pour les besoins du clip ? Quoi qu’il en soit, le couple (qui contrôle à la perfection son image) semble encore une fois jouer avec les nerfs de leurs fans !